Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве количеством тестов

Сейчас их объем достиг 66 тысяч в день. Вместе с тем, он отметил, что количество больных и тяжело больных остается достаточно большим и призвал не расслабляться.

В этой связи Собянин попросил пожилых москвичей минимизировать контакты, а руководителям компаний порекомендовал «по возможности продлить режим дистанционной работы».