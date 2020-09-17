Сейчас их объем достиг 66 тысяч в день. Вместе с тем, он отметил, что количество больных и тяжело больных остается достаточно большим и призвал не расслабляться.
В этой связи Собянин попросил пожилых москвичей минимизировать контакты, а руководителям компаний порекомендовал «по возможности продлить режим дистанционной работы».
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве количеством тестов
Сейчас их объем достиг 66 тысяч в день. Вместе с тем, он отметил, что количество больных и тяжело больных остается достаточно большим и призвал не расслабляться.