На двух матросов в Калининграде завели дело об оскорблении чувств верующих

Житель города опубликовал в инстаграме видео, как его знакомые моют обувь водой из источника у калининградского Храма Христа Спасителя.

Запись сопровождается словами: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Полицейские в тот же день доставили в отдел в рамках проверки пятерых мужчин, участвовавших в съемке.

Двое из них были военнослужащими Балтийского флота, передают со ссылкой на правоохранительные органы ТАСС и Интерфакс. Калининградская епархия РПЦ призвала их «принести покаяние публично», как это сделал один из участников видео. В министерстве по национальной политике Дагестана сказали, что мужчины являются уроженцами республики и «очень сильно пожалели о том, что сделали, приносили извинения и готовы принести еще».