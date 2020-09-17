Лукашенко заявил, что пыток со стороны ОМОН в СИЗО на улице Окрестина в Минске в отношении протестующих не было

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никаких пыток со стороны ОМОН в СИЗО на улице Окрестина в Минске во время содержания там протестующих не было.

Выступая сегодня на женском форуме в белорусской столице, он напомнил о методах, которые его политические противники пытались применить в первые часы после выборов 9 августа. Он назвал их провокациями. Комментируя женские марши оппозиции, которые проходят в Минске по субботам, Лукашенко сказал, что девчонки, которые стояли на улицах. опомнятся. Многие уже опомнились, добавил он.