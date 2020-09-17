Московский футбольный клуб «Динамо» вылетел из Еврокубков

В рамках второго квалификационного раунда футбольной лиги Европы москвичи проиграли тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Встреча только что завершилась в столице Грузии. В третьем квалификационном раунде «Локомотив» сыграет на выезде 24 сентября с испанской «Гранадой». Противостояние также пройдет в формате одного матча.



Российский и грузинский футбольные клубы пересекаются в еврокубковых турнирах впервые за 23 года. В конце 90-х московская «Торпеда» встречалась с тбилисским «Динамо». После российско-грузинского конфликта 2008 года в Союзе европейских футбольных ассоциаций решили разводить при жеребьевках команды двух стран. Формально это ограничение было снято еще в 2014 году, однако, лишь этим летом, УЕФА объявила, что больше не будет этого делать.