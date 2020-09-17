Губернатор Белгородской области Евгений Савченко уходит с должности

Он возглавлял регион с 1993 года.

Последний российский губернатор, который вступил в должность еще при президенте Борисе Ельцине, объявил о решении досрочно прекратить полномочия. Как сообщают в администрации Белгородской области, Евгений Савченко уходит в связи с избранием депутатом региональной думы. Дело в том, что позже он намерен стать её представителем в Совете Федерации. Белгородский парламент планирует рассмотреть вопрос об отправке Савченко в Москву в качестве сенатора в следующий вторник.

Сам губернатор пока что публично своё решение не объяснял. В любом случае, эксперты, как правило, называют его эффективным руководителем, который добился экономического роста в регионе. Также, независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал сегодня «Эху», что решение об уходе было верным.

Савченко пять раз побеждал на выборах губернатора. Последний был в 2017-ом году, когда он набрал более 69-ти процентов.

В Кремле на заявление Савченко пока что не отреагировали. В это время агентство РБК сообщает, что возможным исполняющим обязанности губернатора Белгородской области станет бывший руководитель мусорного госоператора Денис Буцаев.