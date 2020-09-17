Политолог Орешкин: губернатор Белгородской области принял правильное решение об отставке, он исчерпал потенциал

Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее стало известно, что Белгородский губернатор Евгений Савченко уходит в отставку после 27 лет работы.

«Это правильное решение (досрочное сложение своих полномочий), потому что у каждого человека есть ресурс. Савченко его выработал за 27 лет. И он скорее уже раздражает, чем вызывает уважение. Однако это полезный урок для Владимира Путина», — сказал политолог.

По словам Д.Орешкина, губернатор Е.Савченко – «один из самых успешных губернаторов России». «С одной стороны он очень жесткий, с другой стороны он умело договаривался сильными игроками. Он очень умело использовал отток квалифицированного населения из соседнего Харькова, которые переезжали через границу и помогали Белгородчине развиваться», — отметил он.

При этом, по мнению политолога, последние сроки губернатор выступал скорее «в роли тормоза», но в памяти белгородчан он останется как хороший глава региона. «Он крепкий хозяйственник, и с мозгами. И сейчас он видимо решил, что хватит», — добавил он.

По мнению Дмитрия Орешкина, Савченко теперь ждет спокойная пенсия на высоком, но «декоративном» посту.

В свои 70 лет Е.Савченко возглавлял регион с 1993 года.