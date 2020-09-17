Координатор «Открытой России»: Повторное задержание Андрея Пивоварова связано с его политической деятельностью

Повторное задержание главы «Открытой России» Андрея Пивоварова связано с его политической деятельностью. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор организации Татьяна Усманова.

По ее словам, исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова полиция задержала на выходе из спецприемника, где он отбывал арест на 14 суток за пост с в соцсетях, в котором он «якобы призывал выходить на Пушкинскую площадь» 15 июля для сбора подписей под иском с требованием отмены поправок в Конституцию.

«Я считаю, что преследование Андрея политически мотивировано. Это месть властей за его позицию по поводу поправок (в Конституцию). Мы вели большую кампанию, чтобы люди приходили и голосовали против. И второе, сейчас в единый день голосования Андрей возглавлял проект «Объединенные демократы» и благодаря этой работе в России было избрано более 60 независимых депутатов. Я уверена, что оба направления его деятельности сильно раздражают власти, и они хотят продлить его арест», — заявила Т.Усманова.

В данный момент, по ее словам, А.Пивоваров находится в ОВД «Мещанское», где его оставили на ночь.

«Завтра утром будет суд в районе 11 утра. Андрею вменяют статью 20.2 за призыв людей выходить на народный сход 1 июля, чтобы обсудить результаты голосования за поправки в Конституцию», — добавила она.