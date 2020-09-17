Московское «Динамо» играет в эти минуты с тбилисским «Локомотивом» в рамках второго квалификационного раунда футбольной лиги Европы. Встреча проходит в столице Грузии. Идет второй тайм, счет 1:0 в пользу грузинской команды. Российский и грузинский футбольные клубы встречаются в евротурнирах впервые за 23 года.
2020-09-17T21:33:13+03:00
2020-09-17T21:33:36+03:00
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21:33, 17 сентября 2020
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