Московское «Динамо» играет в эти минуты с тбилисским «Локомотивом» в рамках второго квалификационного раунда футбольной лиги Европы. Встреча проходит в столице Грузии. Идет второй тайм, счет 1:0 в пользу грузинской команды. Российский и грузинский футбольные клубы встречаются в евротурнирах впервые за 23 года.