Уличный художник Бэнкси проиграл иск по авторским правам из-за отказа раскрыть свою личность

Разбирательство шло из-за граффити «Метатель цветов». Суд встал на сторону компании, выпускающей поздравительные открытки, и отказался регистрировать соответствующий товарный знак, заявку на который в 2014 году подали представители художника. В компании заявили, что имеют возможность использовать на своей продукции данные изображения из-за анонимности автора, — сообщает The Guardian.

Граффити «Метатель цветов» появилось в 2003 году на одной из улиц Вифлеема после нападения ультра-ортодоксальной иудейской общины на участников гей-парада.