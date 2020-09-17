Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении закрыть западные границы

Речь идет об Украине, Литве и Польше. Для этого, по его словам, власти вынуждены «отвести войска с улиц и поставить пол-армии под ружье».

Лукашенко обратился к народам этих стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязаться войне. При этом он отметил, что второй этап белорусско-российских учений «Славянское братство» состоится в связи с острой ситуацией. Президент поклялся, что на состоявшихся в августе выборах не было никакого вранья и подтасовок. «Нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — сказал он, выступая на женском форуме «За Беларусь», проходящем в Минске. Лукашенко подчеркнул, что блицкриг по захвату власти в стране не произойдет никогда и добавил, что Белоруссия не нуждается в признании итогов выборов другими странами.

Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии.

В резолюции Европарламента говорится, что депутаты не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, осуждают власти страны за насильственный разгон мирных митингов, преследование оппозиции, требуют остановить пытки и насилие в стране и призывают к независимому расследованию дел демонстрантов. Документ поддерживает мирную передачу власти и признает Координационный совет белорусской оппозиции представительством людей, требующих демократических изменений. Данная резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами ЕС.