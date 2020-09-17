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20:04, 17 сентября 2020

Мэр Москвы посоветовал пожилым людям минимизировать контакты во избежание заражения коронавирусом

Сергей Собянин также рекомендовал предприятиям по возможности сохранять дистанционную форму работы.

При этом, по словам Сергея Собянина, коронавирус стал протекать у большинства заболевших в менее тяжелой форме.



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