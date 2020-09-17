Мэр Москвы посоветовал пожилым людям минимизировать контакты во избежание заражения коронавирусом

Сергей Собянин также рекомендовал предприятиям по возможности сохранять дистанционную форму работы.
При этом, по словам Сергея Собянина, коронавирус стал протекать у большинства заболевших в менее тяжелой форме.
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Сергей Собянин также рекомендовал предприятиям по возможности сохранять дистанционную форму работы.
При этом, по словам Сергея Собянина, коронавирус стал протекать у большинства заболевших в менее тяжелой форме.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…