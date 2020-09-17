Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроекты, связанные с выборами

Один из низ предполагает отмену трехдневного голосования. Депутаты указывают, что применение принятого в июле этого года федерального закона в Единый день голосования было обусловлено распространением коронавируса.

Однако реализованная с использованием данного механизма процедура показала существенное снижение уровня открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля. Все это, по словам депутатов, не позволяет утверждать, что выборы прошли честно.

Кроме того, единороссы предлагают запретить размещать избирательные участки в школах и назначать сотрудников учебных учреждений членами избиркомов с правом решающего голоса, поскольку это негативно сказывается на учебном процессе. Документы опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента.