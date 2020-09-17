Бутылка с водой из номера Навального была отправлена в Германию на самолете вместе с ним

Бутылка с водой из номера Алексея Навального, на которой впоследствии обнаружили следы отравляющего вещества, была отправлена в Германию на том же самолете, который перевозил на лечение и самого политика. Об этом сообщил изданию Bild основатель фонда, организовавшего перевозку, Яка Базил.

По его словам, отвезти бутылку в Берлин его попросил представитель штаба Навального. Несмотря на то, что в ней еще оставалась жидкость, команда взяла ее на борт. Позже эксперты мюнхенской лаборатории нашли в организме политика и на бутылке следы яда из группы «Новичок».

Ранее издание «Проект» сообщило, что вывезти бутылку из Омска в Берлин могла сотрудница ФБК Мария Певчих. В самом фонде рассказали, что обнаружить емкость им удалось в гостиничном номере в Томске, где три дня жил Навальный.