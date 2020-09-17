РБК сообщает, что бывший глава мусорного госоператора Денис Буцаев может возглавить Белгородскую область

Близкие к руководству региона источники сообщили, что его могут назначить новым временно исполняющим обязанности губернатора вместо объявившего сегодня о досрочной отставке Евгения Савченко. Ранее сегодня Денис Буцаев был назначен на специально созданный пост первого вице-губернатора области. Как сообщила пресс-служба правительства региона, покинуть свою должность Савченко решила в связи с избранием депутатом областной думы, в качестве представителя которой намерен стать членом Совета Федерации. Вопрос о наделении его полномочиями сенатора Белгородская дума рассмотрит 22 сентября.

Савченко является рекордсменом среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти. Он находился в должности с 93 года. На эту должность его назначил тогдашний президент Борис Ельцин. Теперь после отставки Савченко старейшим по времени пребывания на губернаторском посту в России станет глава Ульяновской области Сергей Морозов. Он находится у власти с 2005 года.