Коронавирус обнаружили уже у четверти студентов Петербургской духовной академии

На прошлой неделе воспитанники сдали тесты и перешли на дистанционные занятия.

Медики выявили КОВИД-19 у 48 учеников Петербургской духовной академии из двухсот. Об этом со ссылкой на телеграм-канал одного из отделов московского патриархата сообщает агентство ТАСС. Тихвинская епархия и церковная больница святителя Алексия передали в академию 6 коробок с медикаментами.

Напомним, первые случаи коронавируса в духовном учебном заведении обнаружили на прошлой неделе. Больных изолировали, а также сделали тесты на ковид-19 всем воспитанникам, которые общались с этими студентами. Академию закрыли на двухнедельный карантин, а учебный процесс перевели в дистанционный режим. Однако несмотря на все меры предосторожности инфекцию обнаружили почти у четверти студентов. Отмечу, что за несколько дней до вспышки коронавируса ректор Духовной академии епископ Петергофский Силуан проводил несколько массовых мероприятий, на которых не применяли обычные правила безопасности, отмечает портал МР7-ру. В частности, на семинаристах и служителях церкви не было медицинских масок, а участники не соблюдали социальную дистанцию.

В больницу отправили только одного студента академии в средне-тяжёлом состоянии. У остальных болезнь проходит в лёгкой форме.