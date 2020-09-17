Россия намерена изучить варианты минимизации отрицательных последствий в ситуации с Навальным для отношений с ЕС

Россия намерена изучить возможные варианты минимизации отрицательных последствий в ситуации с Алексеем Навальным для отношений с Евросоюзом.

Об этом заявил в интервью российскому телевидению постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он отметил, что ранее со стороны Евросоюза поступали в адрес Москвы сигналы о том, что инцидент с политиком обернется ухудшением для двусторонних отношений. Он также выразил надежду на то, что евродепутаты заметят нестыковки в данном деле и напомнил о вопросах, которые Россия направила в Европарламент.

Между тем, сегодня стало известно, что Европарламент принял критическую резолюцию в связи с отравлением лидера российской оппозиции. В ней, в частности, содержится предложение об усилении санкций в отношении России.