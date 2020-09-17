Губернатор Белгородской области Савченко ушел в отставку

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

В сообщении пресс-службы говорится, что сегодня Евгений Савченко написал соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. О своем решении досрочно прекратить полномочия Савченко сообщил на заседании правительства региона. В качестве причины называется избрание Савченко депутатом областной думы.

70-летний Савченко возглавляет регион с 1993-го года. Три года назад в Единый день голосования он одержал победу на выборах, заручившись поддержкой более 69% избирателей.