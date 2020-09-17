Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на высокие доходы физических лиц с 13 до 15%

Это касается россиян, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Изменение предлагается внести с 1 января. Согласно законопроекту, мера направлена на создание дополнительного источника финансирования лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.