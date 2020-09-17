Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на высокие доходы физических лиц с 13 до 15%

Это касается россиян, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Изменение предлагается внести с 1 января. Согласно законопроекту, мера направлена на создание дополнительного источника финансирования лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
2020-09-17T18:33:02+03:00
2020-09-17T18:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 17 сентября 2020
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