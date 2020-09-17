В Москве прямо на выходе из спецприемника задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Двое сотрудников МВД и двое оперативников Центра «Э» посадили его в микроавтобус и куда-то повезли. Об этом сам Пивоваров рассказал интернет-изданию «МБХ медиа». Причин задержания ему не объяснили. Сказали: «секрет». Пивоваров отбывал 14 суток административного ареста за пост в фейсбуке с анонсом прошедшего 15 июля сбора подписей на Пушкинской площади против результатов голосования по поправкам к Конституции.
2020-09-17T18:32:22+03:00
2020-09-17T18:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 17 сентября 2020
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