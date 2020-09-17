В ресторане в центре Киева прогремел взрыв. По меньшей мере, два человека пострадали

Об этом сообщил телеканал «Украина 24». В эфире показали видео с места происшествия, что там уже находятся кареты скорой помощи, пожарные машины и полиция.

В пресс-службе полиции не смогли предоставить подробности произошедшего. Там сказали агентству ТАСС, что группа реагирования только что выехала на место. По информации государственной службы по чрезвычайным ситуациям, причиной происшествия мог быть взрыв газа. Агентство «РБК Украина» передает со ссылкой на спасателей, что пострадавшие — работники кухни.