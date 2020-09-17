Правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ не смотря на кризис, вызванный коронавирусом

В следующем году на эти цели будет направлено почти 103 млрд бюджетных рублей, сообщает РБК.

Ранее субсидии были определены в размере 74-х миллиардов рублей, так что новая сумма формально является увеличением господдержки СМИ почти на 40%.

Однако, по сравнению с тем, сколько средств было выделено СМИ в этом году (чуть более 101-го млрд рублей), предложенная корректировка оказывается незначительной. Так что фактически, подчеркивает РБК, субсидии остаются на прежнем уровне.

Представитель Международного информагенства «Россия Сегодня» также назвал это «не увеличением, а восстановлением финансирования». Отметив, что ранее в проекте трехлетнего бюджета объем средств был сильно занижен.

Самые крупные дотации получат в новом году RT и ВГТРК — по 27 и 25 млрд рублей соответственно. Для сравнения, «Первому каналу» перепадет всего 6 млрд.

Ранее Глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.