Зарубежные СМИ пишут о том, что ученые продолжают изучать возможные причины возникновения коронавируса с тем, чтобы быть готовым к противодействию подобного рода эпидемиям.

Британские вирусологи и биологи вплотную занялись исследованием утечки вируса КОВИД-19 из лаборатории. Сформированная несколько месяцев назад под эгидой вмемирно известного профильного медицинского издания Lancet команда специалистов занимается разработкой практических решений и рекомендаций, связанных с тем, как можно избежать следующей пандемии и наилучшим образом от нее защититься. Изучение происхождения вируса инициировал и возглавил ведущий британский зоолог Питер Дашак.

Ученые будут системно изучать теории происхождения вируса и тщательно собирать доказательства для каждой и любой из них, отмечается в статье (перевод сайта Инопресса). – Дашак заявил в интервью, что не будет связан в своей работе предвзятыми идеями о происхождении инфекции, беспристрастно исследуя все существующие возможности.

Комиссия Лансет сегодня однозначно подтверждает, что несмотря на теории заговора и утверждения о лабораторной, то есть искусственной разработке вируса, он имеет естественное происхождение: «Вероятно, таким природным резервуаром вируса являются летучие мыши, а также выращиваемые человеком животные семейства куньих – хорьки, норки, куницы, ласки и прочее, от которых могли заразиться люди».

Как подтверждают недавно проведенные исследования, на норковых фермах в Голландии плотно содержащиеся животные быстро заражаются друг от друга и передают вирус также и работникам ферм. Интенсивное разведение куньих распространено в Китае, где животных используют для получения меха и мяса. Большинство таких вирусов быстро отмирают, но при определенном наборе условий и обстоятельств, возможна неожиданная вспышка заболевания. Ученые считают, что по мере того, как мир развивается, риск передачи вирусов от животных к человеку возрастает, что заставляет предположить, что человечество ждет «век пандемий», заключает издание. – Речь не идет о поисках виновных, а о том, как люди могут справиться с потенциальной угрозой своему существованию.

Американское Интернет-издание BRG.COM отмечает, что несмотря на доказанное учеными естественное происхождение вируса, версия о том, что он был специально разработан злоумышленниками в лабораториях получила слишком широкое распространение в соцстетях и успела массово распространиться по всему миру.