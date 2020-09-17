Суд оставил под арестом петербургского блогера, которого обвиняют по делу о государственной тайне

Следствие считает, что он вывозил за рубеж данные о московской подземке.

Автор популярного ютуб-канала «Урбантуризм» видеоблогер Андрей Пыж сказал, что не собирается скрываться от следствия. В последнем слове он подчеркнул, что может жить в своей квартире в Петербурге или у девушки в Москве, кроме того, его пожилой матери нужен уход. Однако Мосгорсуд оставил в силе решение первой инстанции, по которому Пыж будет под стражей до начала октября.

Также на суде блогер рассказал, что во время задержания в кафе сотрудники ФСБ приставили к его голове пистолет, а адвокат по назначению Алексей Хальзов просил подписать признательные показания. Позже подозреваемый отказался от его услуг, отмечает портал Фонтанка-ру. Напомню, популярного блогера обвиняют в том, что он ездил на Украину с флешкой, на которой были секретные сведения о московских подземных транспортных сооружениях. Пыж уверяет, что хотел использовать данные лишь для того, чтобы снять качественный ролик для ютуба. На канале «урбантуризм», который смотрит почти 800 тысяч подписчиков, Пыж размещает видео об индустриальных объектах, в основном, уже заброшенных.

По статье за вывоз секретных сведений за пределы страны блогеру грозит до восьми лет заключения