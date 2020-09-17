СК объявил, что перед смертью заключенный Максим Марцинкевич, известный под кличкой «Тесак» признался в убийствах

Его нашли мёртвым в одиночной камере вчера утром.

После того, как один из заключённых колонии в Краснодаре, дал показания на Максима Марцинкевича, он написал чистосердечное признание в многочисленных убийствах. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она отметила, что согласно показаниям самого националиста, он, начиная с 19 лет, участвовал в различных нападениях «на лиц неславянской национальности». По данным СК, один из таких эпизодов Марцинкевич и его друзья записали на видео и выложили в интернет.

Петренко подчеркнула, что заключённый активно сотрудничал со следствием и подробно описал одно из мест захоронений своих жертв, где позже следователи действительно нашли тела. По словам представителя ведомства, сейчас можно «с большой уверенностью говорить», что Марцинкевич совершил самоубийство. Петренко предположила, что он не мог смириться с возможным пожизненным заключением, которое грозило ему после этого чистосердечного признания.

Ранее адвокат Марцинкевича утверждал, что заключенный незадолго до смерти жаловался на пытки и избиения со стороны следователей. Он говорил, что его силой пытаются заставить дать показания. Эту информацию Светлана Петренко не комментировала.

Максим Марцинкевич скончался в одиночной камере челябинского СИЗО в ночь со вторника на среду. Как писала газета «Коммерсант», он умер от потери крови. Родители и адвокат заключенного в версию о самоубийстве не верят.

В смерти националиста Максима Мкарцинкевича важна не его идеология, а систематические пытки и убийства в колониях. Такое мнение в эфире «Эха» высказал писатель Виктор Шендерович.

Виктор Шендерович считает, что в России жизнь любого человека зависит от желаний и целей силовиков.