Власти РФ заявляют о невозможности выдачи Польше авиадиспетчеров, работавших во время крушения самолета с Качиньским

Российские власти заявляют о невозможности выдачи Польше авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на российские законы. Песков добавил, что никаких официальных запросов из Варшавы не поступало.

Генеральная прокуратура Польши объявила, что инициирует процедуру ареста диспетчеров, они будут объявлены в международный розыск.

Ту-154, которым летела польская делегация во главе с президентом Качиньским, разбился при заходе на посадку в смоленском аэропорту. Погибли 96 человек. Как напоминает РБК, в конце июля польская комиссия по расследованию катастрофы заявила, что причиной крушения стали два взрыва, а сама катастрофа стала следствием преднамеренных действий, связанных, в том числе, с ремонтом самолета.