Европарламент призывает ЕС пересмотреть отношения с Россией из-за отравления Алексея Навального

Депутаты требуют начать международное расследование и ужесточить санкции в отношении России, в том числе, заморозить строительство «Северного потока 2». Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы. Как ожидается, документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 21 сентября. Для введения санкций необходимо согласие всех стран Евросоюза.

В Москве резолюцию Европарламента называют антироссийской. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что западные партнеры не заинтересованы в том, чтобы установить истину.

Захарова выразила надежду, что Евросоюз не будет заранее назначать виновных в отравлении Навального, а будет принимать решение на основе подтвержденных фактов.

Тем временем, соратники Навального говорят о том, что никакого расследования в России не ведется. Они утверждают, что политик мог быть отравлен не в аэропорту, а в гостинице Томска. Яд был на бутылке воды, которую пил Навальный в гостиничном номере. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, сопровождавших Алексея Навального в Томске, вызвали на опрос в полицию, — рассказал «Эху» директор ФБК Иван Жданов.

Жданов предположил, что Мария Певчих и Илья Пахомов не откажутся от дачи показаний.

Прикосновение к бутылке, на которую нанесен яд, вполне могло привести к отравлению, — рассказал в эфире «Эха» один из разработчиков «Новичка» Вил Мирзаянов.

По словам Мирзаянова, следы вещества остаются в человеческом организме довольно долго.

Российские власти, напомним, не признают факт отравления Навального.

О том, что следы яда были обнаружены, в том числе, на бутылке, из которой пил Навальный, еще 4 сентября сообщало немецкое издание Der Spiegel. Правительство Германии объявило, что три независимых лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Свой анализ проб проводит и Организация по запрещению химического оружия.



Группа экспертов независимо собрала биомедицинские образцы у Алексея Навального для анализа в лабораториях, назначенных Организацией по запрещению химического оружия. В заявлении ОЗХО говорится, что работу быстро завершат и правительство Германии очень скоро получит результаты анализа. Специалисты немецкой военной лаборатории ранее пришли к выводу, что главного оппонента Кремля отравили ядом из группы Новичок. В начале недели власти Германии заявили, что его наличие в организме Навального также подтвердили исследования независимых лабораторий Франции и Швеции. Канцлер Ангела Меркель призвала Россию объяснить что произошло с оппозиционным политиком.

В тот же день Германия сообщила, что привлекла к обследованию Навального ОЗХО. В свою очередь российские власти настаивают, что до сих пор не получили от немцев результатов обследования политика, хотя генпрокуратура запрос направила ещё в конце августа, спустя неделю после случившегося. Берлинская генпрокуратура сказала, что не может выдать эти сведения без согласия самого основателя Фонда борьбы с коррупцией.

На этом фоне интернет-издание «Важные истории» сегодня сообщило, сразу несколько подразделений ФСБ, которые специализируются на репрессиях в отношении неугодных Кремлю людей, следили за политиком. Началось все больше десяти лет назад. Слежку как рассказали сетевому изданию несколько бывших силовиков, которые были вовлечены в преследовании политика и его коллег, вёл сначала шестой отдел управления «К». В силовых структурах его часто называют финансовой разведкой. Оперативники отдела участвовали во всех уголовных делах против Навального и его соратников, в том числе в рамках дела «Ив Роше» они прослушивали разговоры как минимум десяти сотрудников ФБК. Позже к разработке Навального подключилось ещё одно подразделение ФСБ — управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом. За эти годы, как отмечает интернет-издание, на разработку Навального и его коллег из ФБК было брошено столько сил и средств, сколько не затрачивалось на поимку самых опасных террористов.

Газета Московский комсомолец ранее сообщала, что силовики пристально следили за Навальным и во время его поездки по Сибири, во время которой его отравили. Политолог Кирилл Рогов считает, что основная претензия Запада – не сам факт отравления Навального, а разработка и применение боевых отравляющих веществ на территории России.

Нежелание России расследовать отравление Навального подтверждает причастность Кремля к этому преступлению. Такое мнение в эфире «Эха» высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Как выразился Мартынов, позиция Кремля все сильнее утягивает Россию в пропагандистское болото.