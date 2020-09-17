В МИДе раскритиковали намерение Евросоюза дать новым санкциям имя Алексея Навального

«Это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность», заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявления Европарламента о планах об учреждении глобального санкционного режима за нарушение прав человека в мире и намерении присвоить ему имя Навального. По ее словам, характер звучащих из Брюсселя заявлений наводит на мысль о том, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте.

При этом, Москва рассчитывает, что в Евросоюзе откажутся от практики заранее устанавливать виновных.