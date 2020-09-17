Двоих сотрудников ФБК, сопровождавших Алексея Навального в Томске, вызвали на опрос в полицию

Илью Пахомова и Марию Певчих, сопровождавших политика во время поездки в Томск, вызвали на беседу в рамках предварительного расследования. Об этом рассказал «Эху» директор ФБК Иван Жданов. «Транспортная полиция Томска наконец-таки решила вызвать на опрос Марию Певчих. До этого же они заявляли, что она скрывается. Но впервые полиция решила провести опрос, мы официально получили документ, что полиция хочет опросить Марию и Илью Пахомова», — рассказал он.

Жданов предположил, что они не откажутся от дачи показаний.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила в своем Twitter, что речь не идет о допросе. «Представитель Томской транспортной полиции хотел вручить повестки на опрос Илье Пахомову и Марии Певчих», — написала она.