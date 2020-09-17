Несовершеннолетний сын президента Белоруссии по данным газеты «Комсомольская правда» переедет учиться в Москву

Какого-либо подтверждения этой информации пока нет.

После событий, которые последовали за президентскими выборами, Александр Лукашенко решил, что его младшему сыну будет некомфортно и дальше учиться в лицее Белорусского государственного университета. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал главный научный сотрудник национальной Академии наук Александр Войтович. По его словам, такой шаг предприняли в связи с тем, что ранее преподаватели этого образовательного учреждения осудили насилие в отношении участников оппозиционных протестов. Академик предположил, что в семье главы государства опасались, будто учителя перенесут плохое отношение к президенту на его шестнадцатилетнего сына. Войтович добавил, что его знакомые из сферы образования рассказали ему, что подросток теперь будет учиться в российской столице.

Где именно – неизвестно. Различные источники «КП» отметили, что возможно речь идёт о гимназии при МГУ или о первом курсе Тимирязевской академии. Второй вариант возможен, если младший Лукашенко сдаст экзамены за 11 класс экстерном.

Тем временем в секретариате гимназии при МГУ прямо сказали агентству РИА «Новости», что Николай Лукашенко там не учится.