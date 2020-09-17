Мосгорсуд отменил заочный арест россиянки, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции в Израиле

Дело в отношении Юлии Ильинской отправлено на новое рассмотрение, пишет в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Адвокат Юлии Ильинской Леонид Соловьев отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что оснований для ареста в принципе не было.

«Постановление суда было отменено по неизвестным нам причинам, поскольку сегодня было оглашено только итоговое решение. Почему, нам будет известно только через несколько дней. Однако я в своей жалобе указывал, что было нарушено право на защиту Ильинской, поскольку участвовал неизвестный адвокат по назначению. При этом я ранее заявлял следователю, что она выбрала меня в качестве своего защитника», — рассказал Л.Соловьев.

В своей жалобе адвокат также отразил суть предъявленных обвинений, а именно, что «это преступление небольшой средней тяжести, и никаких санкций в виде заключения под стражу применено быть не может». При том, что следователь настаивал на аресте гражданки Ильинской в связи с тем, что она может скрываться, однако, адвокат напомнил, что его подзащитная является гражданкой Израиля, и «ни о каком побеге речи быть не могло».

По версии следствия, в конце июня 2020 года Ильинская трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ.

Сама Ильинская ранее говорила, что целью ее была проверка уязвимости системы электронного голосования.