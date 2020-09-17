Европарламент призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией в связи с отравлением Алексея Навального

В принятой резолюции, которая носит лишь рекомендательный характер, говорится о необходимости немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия и Совета Европы. Евродепутаты также призывают российские власти к полномасштабному сотрудничеству «для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных».

Помимо этого, Европарламент потребовал «как можно скорее разработать список сильных ограничений в отношении России, включая возможную приостановку строительства «Северного потока — 2», и усилить существующие санкции». Отдельно в резолюции говорится о необходимости внести изменения в европейское законодательство, которые позволят замораживать активы фигурантов расследований ФБК.

Предложения резолюции, как ожидается, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС 21 сентября.

«Нежелание России расследовать отравление Алексея Навального подтверждает причастность Кремля к этому преступлению». Такое мнение в эфире «Эха» высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Позиция Кремля все сильнее утягивает Россию в пропагандистское болото, — считает Кирилл Мартынов.