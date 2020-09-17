СК утверждает, что Максим Марцинкевич перед смертью признался в нескольких убийствах, совершенных в период с 2003 по 2007 год. Он сообщил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет, рассказала в интервью газете «Комсомольская правда» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, все эти записи есть в распоряжении следствия. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов, сказала Петренко. По ее словам, Марцинкевич, осуждённый на 10 лет заключения, рассчитывал на условно-досрочное освобождение уже через пару лет, но поскольку в его деле произошли изменения, мотивы для суицида у него были.

Тем временем, судмедэксперты в Челябинске намерены провести дополнительное исследование причин смерти националиста, более известного как Тесак, сообщил РБК его адвокат Иван Северович.