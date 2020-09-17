Европарламент принял резолюцию о ситуации в Беларуси

В ней, в частности, говорится, что евродепутаты не признают результаты президентских выборов в Республике, осуждают власти страны за насильственный разгон мирных митингов, преследование оппозиции и бастующих на предприятиях, требуют остановить пытки и насилие в стране и призывают к независимому расследованию гибели демонстрантов. Документ поддерживает мирную передачу власти и признает Координационный совет белорусской оппозиции «временным представительством людей, требующих демократических изменений».

Кроме того, резолюция осуждает гибридное вмешательство России и призывает изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Лукашенко.

Резолюция носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению институтами ЕС.