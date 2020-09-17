ТАСС: В Крыму погиб священник Александр Шумский

Это сообщает ТАСС со ссылкой на источники в РПЦ. По данным агентства, это произошло в Севастополе. Шумский сорвался с прибрежной скалы вместе со своим внуком, они упали с пятиметровой высоты. Мальчик – ему семь лет – получил травмы. Он госпитализирован.