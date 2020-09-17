Белорусская оппозиция готовит свой санкционный список

В него войдут чиновники и силовики, причастных к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к силовикам. Она призвала им прекратить насилие и перейти на сторону народа, и предупредила, что в противном случае им не избежать справедливого суда и наказания.

Белорусские адвокаты записали обращение, в котором высказались о ситуации в стране и сообщили о грубых нарушениях законов и прав человека со стороны властей. Видео опубликовала интернет-газета «Белорусские новости».

Адвокаты потребовали также освободить задержанных членов Координационного совета оппозиции.