В Следственном комитете уверены, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой

Он умер накануне в СИЗО Челябинска. Близкие Марцинкевича и его адвокаты не верят в версию о самоубийстве.

Процессуальная проверка позволяет сказать о том, что Максим Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство, сказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко газете Комсомольская правда. По ее словам у Тесака был очень серьезный мотив для того чтобы лишить себя жизни. При этом Петренко отметила, что уже через пару лет он должен был выйти из тюрьмы условно-досрочно, но цитата «обстоятельства изменились». Отметим, что в версию о самоубийстве, как и в то что он сам написал прощальные записки, родные Тесака и его адвокаты не верят. Они говорили о том, что националисту угрожали и пытали, заставляя признаться в новых преступлениях. Это произошло незадолго до этапирования в Москву.

Отцу Максима Марцинкевича, по словам его адвоката Алексея Михальчика сегодня обещали выдать тело сына. Однако судмедэксперт из Челябинска перезвонил и сообщил о новой экспертизе, которая должна установить причину смерти. Она займет почти неделю. Обследование проведут не в рамках уголовного дела, уточнил адвокат. Он добавил, что родные погибшего в СИЗО ждут возбуждения дела, по которому отец Марцинкевича должен быть признан потерпевшим.

Марцинкевич ранее был не раз судим за экстремизм и нападения на людей, которых считал наркоторговцами. При этом с учетом проведенного за решеткой срока Тесак уже в следующем году мог претендовать на условно-досрочное освобождение.