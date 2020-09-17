Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей актрису Яну Троянову за пикет в поддержку Навального

Ее признали виновной в нарушении правил проведения митинга, — уточняет «Медиазона». Троянова вышла на Красную площадь с плакатом «Путин, отпусти Навального» 21 августа – на следующий день после отравления политика.
2020-09-17T15:31:55+03:00
2020-09-17T15:33:36+03:00
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15:31, 17 сентября 2020
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