В Госдуме называют вмешательством в дела России резолюцию Европарламента в связи с отравлением Алексея Навального

Евродепутаты, в частности, потребовали ужесточить санкции против России и остановить проект «Северный поток 2», а также заморозить активы фигурантов расследований Навального. В резолюции он назван ведущим российским оппозиционным политиком и борцом с коррупцией.
2020-09-17T15:31:20+03:00
2020-09-17T15:31:20+03:00
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15:31, 17 сентября 2020
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