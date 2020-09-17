Впервые за 23 года грузинский и российский футбольные клубы встретятся в евротурнирах

Сегодня поздно вечером в Тбилиси на стадионе имени легендарного футболиста Михаила Месхи состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Локомотивом» и московским «Динамо». В соответствии с регуляциями УЕФА, игра пройдет без зрителей, за матчем будут наблюдать только журналисты и то в ограниченном количестве, приняты все необходимые меры для безопасной подготовки и проведения встречи, победитель которой выйдет в следующий раунд Лиги Европы.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков сказал журналистам в Тбилиси, что «предстоит серьезный матч с сильной командой. «Оба клуба выходят на поле при счете 0:0, и их шансы можно рассматривать как 50 на 50». В то же время он отметил, что «ставит перед «Динамо» цель –выход в групповую стадию Лиги Европы УЕФА» и выразил надежду на то, что динамовцы сумеют победить в сегодняшнем матче.

В свою очередь главный тренер тбилисского «Локомотива» Гия Чиабришвили сказал, что «не надо смешивать политику и спорт»». «Предстоящий матч не является противостоянием Грузии и России,это конкретная встреча между тбилисским «Локомотивом» и московским «Динамо», это футбол, и отношения мы будем выяснять на футбольном поле»,— заявил тренер. Он отметил, что «цель команды — постараться порадовать болельщиков хорошей и успешной игрой».



В период независимости Грузии футбольные клубы обеих стран дважды встречались между собой в европейских клубных турнирах – в 1996 и 1997 годах.