Депутаты Европарламента приняли резолюцию по России в связи с отравлением Алексея Навального

Они потребовали международного расследования, остановки проекта «Северный поток 2», а также усиление санкций против России.

Резолюция не носит законодательного характера.

Интернет-издание «Проект» сообщает, что Алексей Навальный мог быть отравлен в гостинице города Томска. Яд был найден на бутылке из-под питьевой воды, которую политик пил в гостинице, видеозаписи из его номера должны быть в распоряжении полиции. Об этом рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Отрицание факта отравления властями и отказ расследовать случившееся не вызывали сомнений с самого начала, добавила Кира Ярмыш.

Кирилл Рогов считает, что основная претензия Запада – не сам факт отравления Навального, а разработка и применение на территории России боевых отравляющих веществ. Такое мнение политолог озвучил в эфире «Эха Москвы».

Упорное отрицание Кремлем факта отравления фактически является официальным признанием вины, — уверен Кирилл Рогов.