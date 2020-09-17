Волонтер Роскомсвободы подала иск к Департаменту информационных технологий мэрии и городскому Управлению МВД

Волонтер общественной организации Роскомсвобода Анна Кузнецова подала иск в Тверской суд Москвы к Департаменту информационных технологий мэрии и городскому Управлению МВД. Она требует запретить уличную систему распознавания лиц, — сообщает «КоммерсантЪ».

Кузнецова уверена, что московские власти не могут гарантировать защищенность данных и это серьезное нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

В пресс-службе департамента информационных технологий утверждают, что записи с камер это исключительно изображения, которые не содержат персональных данных граждан.