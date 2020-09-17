Челябинские судмедэксперты проведут дополнительное посмертное обследование тела Максима Марцинкевича, — сообщает РИА со ссылкой на адвоката. Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО. Родственники и адвокаты сомневаются в версии самоубийства и требуют возбудить уголовное дело.
2020-09-17T14:31:45+03:00
2020-09-17T14:44:46+03:00
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14:31, 17 сентября 2020
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