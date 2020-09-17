Европейский парламент требует провести международное расследование в связи с предполагаемым отравлением Навального

Европейский парламент требует провести международное расследование в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Депутаты приняли соответствующую резолюцию. В ней говорится о необходимости усилить санкции против России, остановить строительство газопровода Северный поток-2, а также заморозить активы фигурантов расследований Навального.

В резолюции Навальный назван ведущим российским оппозиционным политиком и борцом с коррупцией.

Стоит напомнить, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.