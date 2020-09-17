Британский художник Бэнкси лишился авторских прав на одну из самых известных своих работ

Причиной стало то, что он отказался раскрыть свою личность, — пишет газета The Guardian.

По сведениям издания, решение приняли инспекторы ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза после рассмотрения дела, которое длилось два года.

Речь идет о граффити под названием «Метатель цветов», которое выполнил Бэнкси в 2003 году Палестине. На рисунке изображен демонстрант с букетом цветов в руке вместо бутылки с зажигательной смесью.

Представители художника подали в суд, оспорив право международной компании по производству открыток «Фулл Колор Блэк» на использование этого изображения.