Московский городской суд оставил под стражей видеоблогера Андрея Пыжа

Его обвиняют в получении данных, которые составляют государственную тайну.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение о продлении ареста Андрею Пыжу. В связи с этим он останется в СИЗО Лефортово как минимум до 5-ого октября. Защита при этом пыталась добиться перевода подсудимого под домашний арест.

Петербуржского блогера задержали почти полтора месяца назад. Его обвиняют в незаконном доступе к гостайне. Официально, каких-либо подробностей об этом деле не раскрывали, поскольку оно рассматривается в закрытом режиме. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что по версии следствия обвиняемый провёз на Украину флэш-карту, на которой были засекреченные данные. Эта информация, по сведениям собеседника агентства, связана с столичной подземкой. Также источники интернет-издания Baza отмечали, что блогера задержали во время подготовки материала про сеть сооружений в Москве, которую называют «Метро-2».

Андрей Пыж специализируется на вылазках на разные заброшенные объекты, подземные бункеры и неактивные станции метро. Этому увлечению посвящен его youtube-канал Urbanturizm, который блогер вёл около семи лет.

Андрею Пыжу грозит до восьми лет лишения свободы. Сам он вину не признаёт.