Светлана Тихановская заявила о подготовке публичного списка силовиков и чиновников, причастных к пыткам протестующих в Беларуси. Об этом пресс-служба лидера белорусской оппозиции сообщила в телеграм-канале «Пул первой».

Список будет назван в честь первого погибшего во время протестов в Белорусии Александра Тарайковского – сообщила Тихановская. По ее словам, имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей, будет опубликован и будет постоянно расширяться. Для идентификации виновных идет активная работа с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси»», добавила Светлана Тихановская. Которая также пообещала, что список будет передан в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.

Ранее оппозиционный телеграм-канал Nexta Live заявил о получении базы «с десятками тысяч личных данных» сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Данные первых 12 сотрудников минского ОМОНа, которые, как утверждается, «отдавали приказы о зверствах» или участвовали в них, уже были опубликованы.

В первые дни белорусских протестов, начавшихся 9 августа, сотрудники силовых структур массово задерживали протестующих и случайных прохожих, избивали их и издевались над ними. В ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения.

Ведущие белорусские СМИ вышли сегодня с черными и белыми квадратами вместо фотографий, выражая таким образом протест против ареста двух местных журналистов.

«Тут должно быть фото, но его сделать некому», — такая и похожие надписи были размещены на так называемых «заглушках» — пустых рамках, вместо реальных фотографий. Помимо белорусских изданий, аналогично поступили фотослужбы Рейтер, Ассошиейтед пресс, Дойче Велле, Би-би-си и Франс-прес. Накануне суд признал виновными и приговорил к заключению под стражу репортера Влада Гридина и медиа-фотографа Александра Васюковича за участие в «несанкционированной акции». Причиной задержания, как ее объяснили правоохранители, был отказ журналистов предоставить сотрудникам милиции их смартфоны для проверки. Как сообщает Укринформ, милиция предоставила суду полностью пересмотренные протоколы, согласно которым корреспонденты и их друг, оштрафованный на 540 белорусских рублей или примерно 200 долларов, «протестовали» в кавычках, совсем в другом месте города, в отличие от района, где они находились и были задержаны. «Радыё Свабода», чьим корреспондентом был один их осужденных на 11 суток журналистов, Влад Гридин, сообщает, что его лишили аккредитации за несколько дней до ареста.

В начале сентября в Белоруссии по трое суток ареста получили шесть корреспондентов местных изданий, а ранее власти Минска также отобрали аккредитации иностранного журналиста у 17 представителей крупнейших мировых СМИ, работающих в этой стране.