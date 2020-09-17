Европарламент принял резолюцию по Белоруссии с требованием санкций против Александра Лукашенко

В документе также депутаты призывают отозвать решение о проведении Чемпионата мира по хоккею следующего года в Белоруссии. Согласно принятой резолюции это связывают с нарушением прав человека в стране.
2020-09-17T14:07:43+03:00
2020-09-17T14:17:55+03:00
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14:07, 17 сентября 2020
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