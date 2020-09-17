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Эксклюзив Эха 14:03, 17 сентября 2020

Европарламент призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Алексея Навального

В принятой резолюции также содержится призыв усилить санкции против России и говорится о необходимости международного расследования отравления российского политика.

В документе подчеркивается, что было использовано запрещенное химическое оружие.

В числе санкций в резолюции Европарламента содержится требование заблокировать строительство газопровода из России в Германию «Северный поток-2».

Напомним, что в числе фигурантов расследований Алексея Навального были высшие государственные чиновники и влиятельные бизнесмены, в том числе, зам.главы Совета безопасности Дмитрий Медведев и миллиардер Олег Дерипаска.

Соратники Алексея Навального предполагают, что его отравили ещё до поездки в аэропорт Томска. В Фонде борьбы с коррупцией не исключают, что это было сделано в гостинице, где останавливался оппозиционный политик. Аналогичную версию выдвигает и интернет-издание Проект.

Гостиничный номер, столик, на нём две пустые пластиковые бутылки из-под воды. Ещё одна недопитая на тумбочке. Бутылки затем упаковывают в пакеты. Это делают в перчатках, в присутствии адвоката. Такое видео сотрудники Фонда борьбы с коррупцией сегодня разместили в инстаграме Алексея Навального. Сотрудник ФБК Георгий Албуров рассказал «Эху Москвы»: «Как только стало известно о внезапно резком ухудшении самочувствия Навального и о том, что он потерял сознание на борту самолета на пути из Томска в Москву 20 августа, было немедленно решено забрать из номера политика всё, что может пригодиться для расследования». Сделали это до прихода полиции, уточнил Албуров.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила, что сотрудники ФБК позднее передали вещи из номера политика Германии, куда его привезли на лечение.

Соратники Навального полагают, что политик тяжело отравился, выпив воды именно из бутылки в гостинице Томска. По их мнению, версии о том, что это могло произойти в томском аэропорту, где Навальный пил чай в кофейне, или на борту самолёта, следует исключить. О возможном отравлении в гостинице Томска пишет и интернет-издание Проект. По его данным, в коридоре отеля и у номера на втором этаже, где останавливался основатель ФБК, есть видеокамеры, записи с них могли бы помочь прояснить ситуацию. Однако силовики полностью изъяли серверы системы видеонаблюдения и технику, которая обеспечивает к ней доступ. Сотрудник гостиницы рассказал Проекту, что видеонаблюдения сейчас нет.

В отеле изданию Проект отказались комментировать версию ФБК о том, что смертельно опасное для жизни вещество могло находиться на горлышке одной из бутылок с водой.

Существует форма химического оружия Новичок, которая вызывает поражение и смерть только при контакте через кожу, — сказал об этом ранее в эфире «Эха Москвы» один из разработчиков этого военного яда, ученый Вил Мирзаянов, живущий в США

Вил Мирзаянов добавил, что вопреки первоначальным исследованиям, следы яда Новичок остаются в организме человека очень долго. То, что Алексей Навальный был отравлен именно им, подтвердили немецкая военная лаборатория, а также лаборатории во Франции и Германии.

Биоматериалы политика изучает и Организация по запрещению химического оружия.

Западные лидеры неоднократно призывали Россию расследовать попытку убийства Алексея Навального. Однако в Кремле говорят, что не видят для этого оснований. Между тем, за каждым шагом Алексея Навального уже много лет следят сразу несколько подразделений ФСБ. Об этом пишет интернет-издание «Важные истории» со ссылкой на бывших сотрудников спецслужбы.

Тем временем, профессор американского Ратгерского университета Сергей Ерофеев сообщил нашей радиостанции, что Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Сергей Ерофеев завил, что заявку на номинацию может подать любой профессор соответствующего профиля.



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