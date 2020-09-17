Проект закона: Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ

Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ, — сообщает РБК со ссылкой на проект закона о федеральном бюджете. Министерство финансов предлагает выделить на эти цели почти 103 миллиарда рублей. Больше всего бюджетных средств предполагается выделить RТ — свыше 27 миллиардов.
2020-09-17T13:32:47+03:00
2020-09-17T13:56:46+03:00
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13:32, 17 сентября 2020
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