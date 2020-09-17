Политолог Александр Рар: Санкции по делу Навального приведут к разрушению связей между Россией и Германией

Санкции по делу Алексея Навального приведут к разрушению связей между Россией и Германией. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» немецкий политолог Александр Рар.

«Санкции будут бить по отношениям между Россией и Германией. Если санкции будут экономические, они будут опять закрывать двери немецким предпринимателям в Россию, потому что Россия примет контрсанкции. Специалисты говорят, что санкции ни к чему не приведут в экономическом плане, не могут поменять ситуацию, только разрушает те связи, которые уже есть. У нас и общества работают вместе, и ученые, и политики – это не должно ставиться под вопрос», — сказал он.

Политолог подчекрнул, что Германии невыгодно портить отношения с Россией.

«У немецкого правительства не было интересов портить отношения с Россией, производить провокацию. Германия же боролась за то, чтобы был Северный поток-2, чтобы были восстановлены, нормализованы отношения с Россией. Мне кажется, что для Германии абсолютно этот скандал и нарушение отношений с Россией невыгодны», — заключил он.

Депутаты Европейского парламента сегодня проголосуют по резолюции с рекомендацией заморозить активы фигурантов расследований Алексея Навального. Факт отравления Алексея Навального большинство выступавших в ходе дебатов считает доказанным, равно как и ответственность за произошедшее президента России Владимира Путина. Четыре из семи фракций Европарламента считают, что продолжать сотрудничество с Россией по проекту Северный поток-2 нельзя.